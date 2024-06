Italiano si gode il Bologna formato Euro. E mette nel mirino un obiettivo viola

Per Vincenzo Italiano, come evidenziato dalla Gazzetta Dello Sport sono degli Europei a tinte bolognesi. Molti sono i suoi giocatori che stanno facendo bene, come la banda svizzera, o alcuni giocatori come Kristiansen e Urbanski. Nel frattempo c'è il mercato dove il suo Bologna dovrà cercare di rinforzarsi. Per la difesa un nome buono è quello di Dossena del Cagliari, seguito anche da altre squadre, tra cui la Fiorentina. Ma per la trattativa bisognerà conoscere il futuro di Calafiori o Lucumi