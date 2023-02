Italiano si esalta nelle difficoltà: come ci è riuscito in passato

Il Corriere dello Sport analizza oggi sulle sue pagine il momento di crisi della Fiorentina di Vincenzo Italiano, sottolineando come l'allenatore viola sia riuscito in passato a riemergere dai momenti bui. Al nativo di Karlsruhe è capitato infatti in un paio di circostanze a La Spezia di essere spalle al muro, ed in entrambi i casi da esordiente della categoria (la prima volta in Serie B, la seconda in A), eppure ne è sempre uscito brillantemente. Le sue svolte sono sempre partite grazie a vittorie impensabili, su campi difficili e contro avversari più forti. Come quando nella stagione 2019/20 il tecnico fu costretto a fare i conti con la prima striscia negativa della sua carriera da allenatore dopo la cavalcata di Trapani (dove non perse mai due gare di fila): un punto in sei partite tra la seconda e la settima di campionato che avevano messo a rischio il suo futuro a La Spezia. Poi arrivò il blitz di Pescara dove nonostante lo svantaggio i liguri riuscirono in 3’ a ribaltare il match (1-2 il finale) e a dare il via ad un’ascesa che avrebbe portato i bianconeri alla promozione. Una trama simile a quella che si è ripetuta un anno dopo in Serie A: anche in quella circostanza furono cinque i ko in sei partite a cavallo tra dicembre e inizio gennaio 2021 eppure, anche in quel caso, fu nella notte più complicata di tutte che l’allenatore vide la luce in fondo al tunnel. Sotto di un gol contro il Napoli (e poi di un uomo), i liguri in 15’ misero la freccia e trovarono tre punti vitali nel percorso verso la salvezza. Una gara sporca (pure allora 1-2 il finale), che regalò però l'impressione che il peggio ormai fosse alle spalle.