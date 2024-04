Italiano si aspettava di più, la dirigenza pure. Ma Sottil non vuole arrendersi

Nell’ennesima disputa tra qualità e quantità, Riccardo Sottil sembra aver deciso da quale parte stare. Due gol in campionato, ma entrambi molto belli. Il primo il 3 dicembre, sempre al Franchi, contro la Salernitana. Una pennellata a giro che aveva circumnavigato l’area di rigore. Il secondo ieri sera, una rasoiata da fuori che ha beffato tutti i difensori. Il quarto in stagione se aggiungiamo la rete in Coppa Italia contro il Parma e quella in Conference col Cukaricki, nella goleada finita 6-0. Tutti contesti che non si possono ignorare e che legittimano a pensare che Italiano si aspettasse qualcosina in più. Da quando è arrivato a Firenze, il tecnico viola non ha mai nascosto ammirazione per l’esterno quasi 25enne, venendo però ripagato a correnti alterne. Sempre in attesa di sbocciare definitivamente. Riccardo Sottil tiene viva qualche speranza. La prima, insinuare qualche dubbio di formazione a Italiano in questo finale dove tra Serie A e Conference League i viola si giocano molto. La seconda, convincere la dirigenza a includerlo ancora nel progetto della prossima stagione. A differenza di altri compagni per lui non è questione contrattuale (ha un accordo fino al 2026), ma negli scorsi mesi si era comunque parlato di una possibile cessione. Vedremo. Lo riporta il Corriere Fiorentino.