Italiano sfodera le pistole: ecco Piatek, il re dei debutti

É giunta l'ora del pistolero. Piatek si prende sulle spalle l'attacco viola pronto a trasformare Cagliari in un Far West

Come riportato da Repubblica, l'attaccante polacco dovrà sostituire il bomber serbo. Compito non semplice contando anche tutta la pressione che dovrà sopportare l'ex Milan. I numeri però, sono dalla sua. Tralasciando il primo gol in maglia viola nella sua prima presenza, Piatek è un vero e proprio re dei debutti. Con il Genoa, al suo arrivo in Italia, esordì dal primo minuto segnando 4 gol in Coppa Italia e una rete nella prima di campionato. Passato al Milan, fu decisiva la sua doppietta al Napoli all'esordio con in rossoneri in Coppa Italia. Insomma il pistolero sa come non far rimpiangere Dusan, toccherà alla squadra cercare di adeguarsi a un giocatore molto diverso dal bomber serbo. Quest'ultimo gioca bene con i compagni e aiuta la squadra a "rifiatare". Piatek invece è il puro attaccante d'area di rigore, sempre alla ricerca della profondità e della zampata vincente. Vedremo se il polacco trasformerà Cagliari in un Far West.