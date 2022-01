Cagliari-Fiorentina, la probabile formazione viola: un solo dubbio a centrocampo

Italiano si trova a fare i conti con le assenze di Vlahovic e Saponara, ma le idee sono chiare. Ikoné solo a gara in corso?

Pochi dubbi stamattina sui quotidiani riguardo la formazione iniziale della Fiorentina che oggi, alle 12:30, sfiderà il Cagliari. Davanti a Terracciano, con Quarta tornato ad allenarsi al centro sportivo solo ieri, Odriozola, Milenkovic, Igor e Biraghi. A centrocampo inamovibili Bonaventura e Torreira, mentre per il terzo posto in mediana Duncan è favorito su Castrovilli (quest'ultimo dato per titolare, anche se in ballottaggio con il ghanese e Maleh, solo da La Repubblica).