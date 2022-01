Verso il Cagliari con il solito dubbio: chi nel mezzo con Bonaventura e Torreira?

Intanto nella conferenza stampa odierna, Vincenzo Italiano ha lodato la crescita di Youssef Maleh

Come al solito, anche alla vigilia della sfida di Cagliari c'è il solito dubbio di formazione per quanto riguarda il centrocampo della Fiorentina: chi ci sarà lì nel mezzo assieme a Bonaventura e Torreira? Il ballottaggio è sempre lo stesso: sfida a tre tra Gaetano Castrovilli, Alfred Duncan e Youssef Maleh. Per quanto visto nelle ultime uscite viola, quello in maggiore spolvero sembra essere sicuramente l'italomarocchino ex Venezia. Di cui Vincenzo Italiano, quest'oggi in conferenza, ha parlato in modo assolutamente positivo: "E' in grandissima crescita, soprattutto mentale. Lo dimostra com'è entrato a Napoli in un momento di difficoltà. Si è sacrificato per la squadra ed è pure riuscito a segnare. Il ragazzo è molto maturato crescendo sotto tutti i punti di vista". Anche lunedì sera, contro il Genoa, Maleh ha disputato un'ottima partita. Perché, allora, non continuare a puntare su di lui anche in terra sarda?