Dopo Cagliari, il campionato si ferma: Biraghi verso il ritorno in Nazionale?

Il capitano viola, protagonista di un grande momento di forma, potrebbe essere richiamato da Roberto Mancini

In occasione della sosta di fine gennaio, la Serie A si ferma e la Nazionale azzurra, se non ci saranno cambiamenti dell'ultima ora a causa dell'emergenza-Covid, si ritroverà a Coverciano per tre giorni di stage, in vista dei delicatissimi playoff di marzo che dovranno portare l'Italia al Mondiale in Qatar. Tra i giocatori papabili per la chiamata di Roberto Mancini c'è sicuramente Cristiano Biraghi, assente dalla spedizione europea nell'estate 2021 ma adesso grande protagonista in campionato con la maglia della Fiorentina. Il capitano viola merita il rientro nel gruppo azzurro per quanto fatto vedere nei primi sei mesi della stagione 2021/2022.