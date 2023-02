Italiano sceglie di non scegliere: turnover o bocciatura per Jovic e Cabral?

La svolta è arrivata, ma in negativo. Con l'inizio del 2023 la Fiorentina ha smesso di raccogliere punti, in maniera anche molto fastidiosa, come confermato dal tecnico Italiano, alle prese ormai da mesi con il problema del gol. Che sia stato turnover in vista del Braga o meno, ancora una volta il tecnico ha scelto di non scegliere tra Jovic e Cabral: entrambi in panchina. Risultato? Appena due tiri. I due attaccanti mettono insieme 13 gol complessivi in 55 apparizioni, ma è il complesso che non funziona, scrive La Repubblica. E nel frattempo il Braga vola, anche senza Vitinha, passato al Marsiglia negli ultimi giorni di mercato. La gara coi portoghesi potrebbe rappresentare un ulteriore stimolo in una stagione che, Coppa Italia a parte, ormai non ne presenta più.