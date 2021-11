Italiano rompe il silenzio di Coverciano con i nomi dei giocatori della Juventus

Antivigilia della gara tra Juventus e Fiorentina

La Fiorentina sta preparando la partita di sabato pomeriggio contro la Juventus a Coverciano a causa dell'indisponibilità del centro sportivo. Come scrive Tuttosport, il silenzio del centro tecnico federale viene rotto dalla voce di Vincenzo Italiano mentre scandisce i nomi di Chiesa, McKennie, Danilo, Bernardeschi. Il tecnico sta ribattezzando alcuni giocatori chiamandoli durante le esercitazioni tecnico/tattiche e la particella come quelli della Juve per fare capire ancora meglio le caratteristiche dei prossimi avversari e immergere la squadra nella sfida di Torino.