Italiano ritrova Nico e chiede gol agli esterni. E proverà a recuperare Odriozola

Il tecnico vuole che gli esterni siano attaccanti e proverà fino all'ultimo ad avere dal 1' Odriozola

E' una Fiorentina senza alternative quella che si presenta al Franchi per il derby dell'Appennino delle 12.30. Con un occhio al Bologna e due alla classifica, ai viola serve soltanto la vittoria per non veder sgranare verso l'alto una classifica che guarda all'Europa League ma rischia di scivolare via. Lazio e Roma corrono e - scrive La Nazione - l'obbligo dei tre punti per restare agganciati alle romane è un luogo comune ma neanche troppo.

In attesa di recuperare il match con l'Udinese, ai viola mancano undici gare alla fine del campionato e dopo aver lasciato per strada troppi punti nell'ultimo periodo, adesso è il momento di non sprecare punti. Come? Grazie ai gol degli esterni, che Italiano da ora in poi vuole chiamare "attaccanti", in particolare Nico Gonzalez. L'argentino è finalmente ristabilito e proverà ad innescare Piatek. Italiano inoltre valuterà le condizioni di Odriozola per aumentare aggressività e spostare il baricentro in avanti.