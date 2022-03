Fiorentina-Bologna è anche Milenkovic vs Arnautovic: la lotta tra giganti

Fiorentina-Bologna sarà anche una sfida tra i due giganti delle rispettive squadre: Milenkovic per i viola e Arnautovic per i rossoblù

Duello a quota due metri nella sfida di oggi del Franchi. Il difensore serbo della Fiorentina, affronterà Arnautovic, l'attaccante austriaco del Bologna. I due duelleranno per la prima volta, perché nella partita di andata, il centravanti di origine serba, era fermo ai box per un problema alla coscia. Il difensore della Fiorentina, nei giorni scorsi, come racconta il Corriere dello Sport, ha parlato della "fame" trasmessa da Italiano e nella sfida di oggi vuole tornare ad essere decisivo. Nikola sogna di conquistare l'Europa con la maglia viola stampata addosso, lui che in estate ha voluto credere nel progetto della società, fidandosi ad occhi chiusi e l'idea di una qualificazione in una competizione europea, potrebbe riaprire gli scenari di un eventuale rinnovo per prolungare nuovamente il contratto. Per i viola sarà uno stress test da non sottovalutare, nonostante la vittoria in trasferta del Bologna sia datata tre mesi fa. Aranutovic cercherà di sfruttare ogni occasione, ma sarà Milenkovic a doverlo fermare in ogni modo.