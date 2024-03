Italiano ritrova Lucas Beltran: la sua importanza è lievitata

Oggi per conquistare il passaggio ai quarti di finale di Conference League, contro il Maccabi Haifa, servirà la migliore Fiorentina. La buona notizia è che tornerà a disposizione Lucas Beltran, squalificato con la Roma e sul quale il tecnico Vincenzo Italiano punta molto. La sua evoluzione è evidente, non per nulla ha lasciato il segno anche in occasione della gara d’andata, a Budapest, segnando la rete del 2-2 quando gli avversari israeliani sembravano aver trovato fiducia ribaltando il punteggio. Un gol da giocatore di calcetto, quello di Beltran, che ha toccato il pallone con la punta del piede spiazzando il portiere avversario in un campo tutt’altro che agevole. L’importanza dell’ex River è montata con il passare delle settimana, sia per i suoi progressi realizzativi che per l’evoluzione tattica su cui l’allenatore ha lavorato nel momento in cui lo ha definitivamente battezzato trequartista. Lo riporta il Corriere dello Sport. [LEGGI IL RANKING UEFA PER CLUB AGGIORNATO]