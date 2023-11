Italiano ritocca un po’ la tattica: questa Fiorentina non è più prevedibile

La Fiorentina è entrata in partita con lo spirito giusto e un atteggiamento leggermente diverso. Sempre alta nella ri-aggressione ma più bassa e verticale in costruzione per evitare i soliti squilibri. Italiano ha ritoccato un po’ la tattica per essere meno prevedibile. Ha tenuto il pallino del gioco schiacciando il Bologna nella sua metà campo e al minuto 18 ha raccolto i frutti con un’azione stupenda: scambi di prima tra Arthur-Nzola-Kouame-Nzola-Bonventura con quest’ultimo che in area si girava e tirava una sassata all’incrocio. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.