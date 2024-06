Italiano riparte dal Bologna. Gazzetta: “Attenzione alla pista Bonaventura”

L'addio di Vincenzo Italiano è stato segnato dalle sconfitte in Europa. Ed è stato proprio dal percorso in Europa e dalle amarezze per il ko di Atene che Italiano è voluto ripartire, nel giorno in cui è stato presentato come nuovo tecnico del Bologna. «Tutti potevamo fare meglio ma sono convinto di aver portato a termine un buon triennio» ha raccontato dalla sala stampa dello stadio Dall’Ara: «Se c’è un rammarico che mi porto dietro è la finale di Atene e il non essere riuscito a vincere un trofeo: avrei voluto rigiocare la gara con l’Olympiakos un minuto dopo averla finita».