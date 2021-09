Italiano ricarica la Viola. Altro turnover in arrivo

Italiano suona la carica ai suoi. Terzo impegno in una settimana e la Fiorentina pronta ad un'altra giornata cambiando 3/4 innesti

Più o meno un anno fa Vincenzo Italiano con il suo Spezia, proprio ad Udine, trovava la sua prima storica vittoria in Serie A per 0-2. Oggi si trova alla guida della Fiorentina, in una situazione completamente diversa. Una squadra che ha voglia di rialzarsi, dopo un lungo periodo di buio totale, per riprendersi il posto che gli spetta tra le grandi del campionato italiano. Oggi Italiano cerca di fare il bis, dopo il ko rimediato a Firenze, nella scorsa giornata, contro l'Inter.