Callejon festeggia le 600 partite con un rinnovo che non è più un’utopia

Lo spagnolo è l'unico esterno a non essere ancora andato in gol, ma ha un ruolo fondamentale nei meccanismi di Italiano

Da oggetto misterioso a titolare il passo è breve. Non brevissimo, ci è voluto qualche mese di lavoro con Italiano, ma per Callejon si sono ribaltati gli orizzonti. Oggi lo spagnolo taglierà il traguardo delle 600 partite in carriera con squadre di club, tra le quali l'Udinese è una di quelle con cui trova l'assist con maggiore continuità: 4 da quando è arrivato in Italia, meglio solo contro Juventus, Torino e Sampdoria. L'opzione per il prolungamento annuale del contratto è pronta per essere esercitata, Callejon deve solo dimostrare di meritarlo ed è sulla buona strada. Lo scrive La Nazione.