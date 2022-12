Italiano riabbraccia Gonzalez: domani sarà in città per una nuova vita viola

Si va ricomponendo il gruppo a disposizione di Vincenzo Italiano in vista della ripresa del campionato. Fra coloro che sono più attesi c'è ovviamente Nico Gonzalez , che in questa stagione ha dovuto fare i conti con più di un infortunio ed è volato in Argentina per curarsi. Come riferisce Repubblica oggi in edicola, domani l'attaccante tornerà in città dopo aver saltato il mondiale (da punto fermo della Nazionale) a poche ore dalla prima partita. Una botta pesante.

Discontinuo

Negli ultimi giorni del campionato prima della pausa, non erano mancate le ombre su un possibile "risparmio" del calciatore per arrivare pronto al Qatar e la convocazione aveva destato più di un sospetto, con tanto di dichiarazioni del DG Barone su qualche giocatore con la testa altrove. Poi la conferma dell'entità dell'infortunio e la speranza di un pronto rientro, perché la Fiorentina di lui non può proprio fare a meno. Il club ha mostrato tutta la vicinanza possibile al calciatore in un momento non semplice e adesso spera che Gonzalez torni presto sui suoi livelli. Si metterà da subito a disposizione di Italiano per essere pronto al meglio per le partite di gennaio, nell'attesa di un altro assente del tridente come Sottil. Con tante partite da giocare su tre fronti l'obiettivo è quello di risalire la classifica e andare avanti in Europa il più possibile: ci sarò bisogno anche di loro.