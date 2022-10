Italiano restringe il cerchio e vara la mini-rosa: ora si fida di meno giocatori

Mai come adesso la sensazione è che Italiano abbia scelto una rosa ristretta di 15-16 giocatori su cui contare, con gli altri da inserire nelle rotazioni con meno continuità: lo nota La Repubblica, che nel tracciare la probabile formazione di stasera si accorge di come le mosse del tecnico non si discostino molto dall'ideale top 11 viola e non presentino chissà quali rivoluzioni, al netto di infortuni e condizioni non ottimali (come ad esempio Quarta con il naso fratturato). Ci sono bocciati di lungo (Zurkowski) e di breve corso (Cabral, Venuti). Non c'è più spazio più o meno uguale per tutti.