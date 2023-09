Doppio rientro in vista per Italiano, Ikonè salpita e punta ad una maglia da titolare contro l'Atalanta

Jonathan Ikonè e la buona notizia della sosta per Vincenzo Italiano. Secondo la Gazzetta Dello Sportl'ex Lille è tornato in forma. E il tecnico viola è pronto a schierarlo dal primo minuto contro l'Atalanta. Anche le negative prestazioni di Sottil e Brekaloaiutano il francese sotto questo punto di vista. Oltre al francese c'è anche Barak a disposizione, dopo che era stato fuori fino ad adesso. E può essereun rientro importante, anche per allungare le rotazioni a centrocampo.