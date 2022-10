Italiano psicologo e allenatore: patto anticrisi con i giocatori

La Nazione analizza il difficile momento della Fiorentina, capace di conquistare solo dieci punti in dieci giornate di campionato. La zona Conference League è distante già undici lunghezze. L’Italiano psicologo, forse addirittura più dell’Italiano allenatore, già in queste ore, quelle che accompagnano - si legge sul quotidiano - la Fiorentina dalla delusione di Lecce alla grinta da sprigionare per affrontare l’Inter, ha voluto e cercato di parlare al gruppo quasi a volersi mettere al centro di un patto su cui la squadra viola dovrà appoggiare il riscatto dell’annata.

Tutto, ovviamente, cercando di capire bene e meglio quanto la società gli sia vicina. Sia assolutamente dalla sua parte (a maggior ragione in questi giorni in cui Commisso è a Firenze), e gli faccia capire che le difficoltà del momento non hanno intaccato fiducia e stima. Magari Rocco, proprio come ha fatto la settimana scorsa, tornerà di nuovo a sedersi accanto all’allenatore per vivere con il suo tecnico un passaggio complicatissimo (sicuramente il più complicato) della sua avventura a Firenze. Il gruppo, lo spogliatoio, è unito e sa che solo in questa unione, in questo condividere tutti insieme la voglia di rialzarsi, può arrivare la scossa giusta.