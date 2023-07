Italiano pronto per sbloccare Brekalo: il segreto è la concorrenza

La Nazione si sofferma anche su Brekalo. L'ex Torino è arrivato a gennaio, ma non ha trovato grande spazio nella Fiorentina. Ancora è un oggetto misterioso, ma Italiano vuole testare in questa stagione le sua qualità. Visto le sue caratteristiche, sarebbe un jolly perfetto per l'attacco viola. Il suo contratto scade nel 2026 e questo significa che dovrà dare una mano importante ai numeri viola dell'attacco. Il tecnico viola ha già in mente il modo per far sbloccare il croato. Attraverso la concorrenza, Brekalo sarà motivato per dire la sua a Firenze. Vedremo se sarà la stagione della consacrazione con la maglia viola.