Italiano prepara la carta Barak per il Milan: insidia in vista per Beltran

Dopo i due giorni di riposo concessi alla squadra da mister Italiano, ieri pomeriggio la Fiorentina ha ripreso gli allenamenti al Viola Park. Seduta sul campo caratterizzata dalla fitta pioggia che è caduta su Firenze, ma i calciatori sono parsi particolarmente concentrati almeno a giudicare dagli scatti social pubblicati dal club. Italiano attende il rientro di tutti i nazionali (si è rivisto solo Milenkovic) per compattare il gruppo e cominciare a tirare le fila in ottica formazione da opporre al Milan. Qualche certezza c’è. Kayode resta in vantaggio sulla concorrenza per giocare a destra, con Biraghi a sinistra. In mezzo sarà valutata la condizione di Milenkovic, con Quarta e Ranieri pronti a sfidarsi per l’altra maglia. A centrocampo si candida Arthur, con Duncan che - nel gioco delle coppie - sembra quello che completa meglio il brasiliano. Anche se il Mandragora di questo periodo reclama spazio. In attacco molto dipenderà dalla voglia o meno di rischiare Gonzalez. Se le sensazioni fossero confermate troverebbero spazio Ikoné e Sottil sugli esterni, con Beltran a ridosso di Belotti. Bonaventura sconterà il suo turno di squalifica, Barak è la prima alternativa. Lo riporta la Nazione.