Italiano premia il merito e allora perchè no? Kokorin titolare a Genova

Beltran invece è sbarcato in Italia soltanto nel weekend, non ha disputato nemmeno un minuto di amichevole e solo martedì ha iniziato ad allenarsi con i nuovi compagni. Conoscendo Italiano insomma, è dura immaginarlo in campo dal primo minuto. Ultimo, ma non ultimo, Kokorin. Sembra incredibile ma il russo è forse l’attaccante che in estate ha fatto meglio di tutti e lo stesso allenatore sarebbe rimasto (molto) colpito dal suo atteggiamento e dal suo stato di forma tanto che non ci sarebbe troppo da stupirsi se alla fine la scelta cadesse su di lui. Sarebbe un sorpresone (considerando la sua storia in viola ed il fatto che tutti lo immaginano in uscita) ma Italiano, si sa, segue un comandamento più di ogni altro: il merito. Lo sottolinea il Corriere Fiorentino.