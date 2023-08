Italiano, perchè Beltran solo nel finale? La gestione del tecnico viola

Beltran come Baiano. Se a dirlo è uno «folgorato sulla via di Zemanlandia» c’è da fidarsi. Perché quella squadra l’ha vista e rivista, ne ha studiato ogni singolo movimento e perché, quel tridente che fece impazzire l’Italia, è stata una macchina da gol che Vincenzo Italiano sogna ad occhi aperti quando pensa alla sua Fiorentina. Tagli, attacco alla profondità, cattiveria sotto porta. Beppe Signori, Roberto Rambaudi e Ciccio Baiano. Difficile, ragionando di attaccanti, ritrovare qualcosa di tanto bello e allo stesso tempo efficace. Per questo insomma, se Italiano ha paragonato Lucas Beltran a Baiano, significa che in lui ha intravisto qualcosa di speciale. Certo, i due devono ancora conoscersi e (soprattutto) il mister ne deve ancora comprendere a fondo caratteristiche e potenziale, ma di certo i primi segnali sono stati positivi. Il problema è che quello del calcio è un mondo che fatica ad andare d’accordo col concetto di pazienza e quindi, soprattutto tra i tifosi, sono stati in molti a chiedersi come mai a Vienna l’argentino non sia partito dal primo minuto. La spiegazione, almeno in parte, l’ha data lo stesso Italiano. «È ancora un po’ timido, però le sue caratteristiche sono quelle di un giocatore che negli ultimi venti metri sa far male». Parole chiare, e che non si prestano a chissà quali interpretazioni. È soprattutto una questione tattica, di lavoro in fase difensiva (la prima pressione del centravanti è fondamentale), di intesa con i compagni (quando venire incontro per farsi dare la palla addosso, quando attaccare la profondità) ma non solo. Integrarsi in una nuova squadra infatti, significa molto altro. In particolare se si arriva da una realtà diversa. Lo riporta il Corriere Fiorentino.