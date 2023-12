Italiano, per la sua 90° sulla panchina viola ritrova Bonaventura

In Conference League vola, in campionato deve riprendere a decollare. Quattro sconfitte negli ultimi cinque match hanno allontanato la Fiorentina dalla zona Europa ma non hanno offuscato le sue ambizioni ,né tantomeno quelle del proprio allenatore che contro la Salernitana ha un solo obiettivo: vincere e ripartire. È la partita numero 90 in Serie A sulla panchina viola per Vincenzo Italiano (ieri in silenzio anche sui canali del club), nell'occasione ritrova Bonaventura dopo il forfait di giovedì per affaticamento muscolare e non è un rientro da poco. Il 34 centrocampista è uno degli uomini-faro di questa Fiorentina, 5 reti finora e un rendimento che gli ha fatto riconquistare la Nazionale: a meno di imprevisti oggi quindi sarà al suo posto. Accanto a lui l'altro totem della squadra, Nico Gonzalez, capocannoniere viola con 9 gol, gli ultimi due - entrambi su rigore (una delle sue specialità) - hanno regalato altrettante vittorie con Bologna e Genk. Al Franchi la Salernitana non ha mai avuto fortuna e l’ultimo precedente lo conferma. I granata di Nicola furono sconfitti 2-1 dai viola che misero la freccia nel finale dopo il pari di Dia, entrato nella ripresa. Anche oggi il senegalese potrebbe entrare in corso d’opera. Inzaghi confermerà Candreva e Kastanos a supporto di Ikwuemesi, sempre più al centro del suo progetto, ma anche sui taccuini di tanti club. In serie A i granata non vincono in trasferta dal gennaio scorso a Lecce e Inzaghi sa che per rompere un digiuno così lungo proprio sulle sponde dell’Arno ci vorrà una prestazione ai limiti della perfezione. Lo riporta TuttoSport.