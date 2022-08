Italiano, operazione turnover. Le possibili scelte contro l’Empoli

Sono tanti, forse troppi, gli impegni che deve affrontare la Fiorentina in questo inizio di stagione, con mister Italiano che sta preparando già le prossime mosse in vista del derby di domani contro l'Empolie del match di ritorno nei playoff di Conference League con il Twente. Il Corriere dello Sport studia oggi il possibile assetto della Fiorentina, alle prese con i recuperi di giocatori chiave a centrocampo. Bonaventura, infatti, dopo aver saltato la partita con gli olandesi, è subito rientrato in gruppo e questa è la buona notizia per i gigliati, con il tecnico viola che alla ripresa degli allenamenti ha fatto svolgere uno "scarico" per chi aveva giocato in Conference, ed un programma "intero" per tutti gli altri nell'ottica di una rotazione che avverrà anche contro i toscani. Chi non sarà sicuramente della partita è Zurkowski, ancora alle prese con problemi alla caviglia, ed anche Igor starà a riposo cercando di tornare a disposizione lunedì e di recuperare per il ritorno contro il Twente. Formazione comunque ancora da decidere contro l'Empoli, con Gollini al momento in vantaggio su Terracciano in porta, mentre Dodò prova a ritagliarsi la prima da titolare a scapito di Venuti. In mezzo alla difesa ballottaggio Quarta - Nastasic per affiancare Milenkovic, a centrocampo invece Mandragora potrebbe far respirare Amrabat. In attacco, infine, le tante alternative consentiranno al tecnico dei viola di schierare un tridente diverso, e come punta Jovic parte avvantaggiato rispetto a Cabral.