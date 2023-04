Italiano offre la cena a tutti e rilancia: “Ora andiamo avanti nelle Coppe”

Il Corriere dello Sport riporta oggi un simpatico retroscena di Vincenzo Italiano, il quale, dopo la sua prima vittoria a San Siro contro l'Inter, ha festeggiato pagando la cena alla squadra. "Per la mia prima vittoria a San Siro in assoluto, non c’ero mai riuscito né da giocatore e né da allenatore. I ragazzi se la meritano" ha affermato il tecnico della Fiorentina. Italiano che, secondo il quotidiano, ha sfatato il tabù “Meazza” in un’occasione perfetta: per risalire ancora in classifica e per aprire nel modo migliore il mese di aprile che segnerà i destini della Fiorentina. Tanto che, rimanendo in ambito di Serie A e guardando proprio la classifica, qualcuno comincia a sussurrare due parole che insieme ne fanno una dal suono magico: Champions League. Italiano è tornato, comunque, a parlare anche dei prossimi imminenti impegni, suonando la carica a modo suo: "Si soffre quando i risultati non arrivano, e invece arrivano qualche critica pesante e qualche fischio che fa male: sono felice che siamo riusciti a trovare le soluzioni per uscire da quel periodo difficile, ma adesso concentrazione subito al massimo per questo mese super intenso. Noi nelle Coppe vogliamo andare avanti".