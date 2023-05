Italiano non vuole rimpianti. Inutile rischiare, ma la Fiorentina ha molto tempo

Il Corriere Fiorentino si sofferma sulla gara tra la Fiorentina e il Sassuolo. Italiano dovrà gestire al meglio la propria squadra perchè la priorità è la finale contro il West Ham, ma vincere venerdì sarebbe importante. Per questo motivo il tecnico viola non vuole avere rimpianti di nessun tipo. Certo, rischiare sarebbe rischioso ed inutile, ma la Fiorentina ha tutto il tempo pe preparare la sfida contro gli inglesi. Stavolta, caso più unico che raro in un’annata nella quale la Fiorentina ha giocato quasi sempre ogni tre giorni, tecnico e staff avranno una settimana (quasi) intera prima di tornare in campo. L'obiettivo è trovare la giusta forma fisica di tutti i giocatori, puntare il Sassuolo, vincere e poi dare spazio alla finale.