Italiano non si arrende mai: tutte le volte che ha “trasformato” i giocatori

Cambiare ruolo ai giocatori? Tutto è possibile per Italiano. Qualcosa che il mister ha già fatto a Trapani quando trasformò il portoghese Pedro Costa Ferreira (un trequartista) proprio in terzino destro e che ha Firenze si è intravisto quando Benassi venne arretrato contro l’Inter. Del resto, davanti ai problemi, ci sono due atteggiamenti possibili. Arrendersi, o trovare soluzioni. E Italiano, si sa, non è uno abituato ad alzare bandiera bianca. Lo riporta il Corriere Fiorentino.