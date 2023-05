Italiano non sbaglia un colpo e sfida Inzaghi, il Re delle Coppe

Il Corriere dello Sport si sofferma sulla carriere di Italiano. Se Inzaghi, dalla panchina della Lazio, è partito subito forte vincendo in campionato e mostrando le sue abilità nelle Coppe, il tecnico viola ha dovuto compiere molta più gavetta. . Una tappa dopo l’altra, però, non ha sbagliato un colpo: solo passi in avanti e mai indietro. Dall’Eccellenza alla serie D, dalla C con il Trapani alla B con lo Spezia, portato nella massima categoria, con l’ultimo balzo alla Fiorentina. Un percorso che rispecchia anche la carriera da giocatori dei due allenatori. Più gavetta per Italiano, che, una volta conquistata la serie A, prima al Verona e poi al Chievo, non è riuscito a issarsi su una piazza importante. Più rapida, invece, la carriera di Inzaghi, che, esploso al Piacenza, è stato subito chiamato dalla Lazio, con cui ha vinto uno scudetto, Coppe e giocato in Champions.