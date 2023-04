Italiano non ha scuse, ma Nico Gonzalez non va rischiato: c’è Saponara

Nico Gonzalez andrà in panchina e al suo posto spazio probabilmente a Saponara, anche perché né Brekalo (segnalato comunque in crescita) né tanto meno Sottil sono pronti

Il Corriere Fiorentino si sofferma sulla scelta di Italiano di gestire al meglio la propria rosa. La Fiorentina dopo l'Inter avrà un match fondamentale contro la Cremonese, ma ciò non deve implicare che la gara di stasera venga presa sotto gamba. Per questo motivo le scelte verranno fatte con alcune valutazioni. Nico Gonzalez andrà in panchina e al suo posto spazio probabilmente a Saponara, anche perché né Brekalo (segnalato comunque in crescita) né tanto meno Sottil sono pronti per una maglia da titolari. E poi Cabral, chiamato agli straordinari vista l’indisponibilità di Jovic (out anche Duncan), e Ikonè.