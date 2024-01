Italiano non ha il suo esterno. Si cerca il colpo a sorpresa negli ultimi giorni

Repubblica affronta un ruolo in particolare, quello degli esterni. Italiano è atterrato a Riyadh con i soldi Brekalo e Ikonè. Oltre che un Sottil recuperato da poco, e con i minuti contati sulle gambe. Il tecnico viola ha chiesto, anche in conferenza stampa un aiuto. L'affare Ngonge è sfumato, e l'amaro in bocca è sicuramente rimasto, aldilà delle parole di Barone. Il tecnico si aspettava un arrivo prima della Supercoppa. Invece adesso si valutano le opzioni Vargas e Rodri, più per sostituire Barak. Gil è stato solo sondato. Si cerca un colpo a sorpresa, magari per 6 mesi in cui a Firenze potrebbe avere minuti importanti