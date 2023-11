Italiano, non esiste lo 0-0: se la Fiorentina non segna, perde sempre

Domenica arriva la Juventus, e come sottolinea La Repubblica, non è una gara come le altre. Italiano avrà molto da lavorare: oltre alla fase difensiva, un altro aspetto sul quale cercherà di insistere, sarà quello della fase offensiva. Perché la Fiorentina segna, e anche tanto. È andata in gol per 30 volte e 15 marcatori differenti. Ma se non segna, e lo confermano le statistiche stagionali, perde sempre. Ok Gonzalez, ok anche Bonaventura. Ma qualcosa sull’altro settore andrà aggiustato: Ikoné ha confermato i limiti specie negli ultimi metri, Sottil ha mostrato un rendimento altalenante così come Brekalo e Kouamé che nelle ultime cinque di campionato per tre volte è rimasto in panchina e nelle altre due ha giocato complessivamente 34’. Segno che forse non è al top della condizione. Serve qualcosa in più da parte di tutti. «Dobbiamo migliorare, essere più concreti » ha detto Italiano. Infine i ricambi. Forse per la prima volta in stagione, contro la Lazio chi è subentrato non è riuscito a impattare come avrebbe voluto. Da Maxime Lopez a Mandragora passando per Barak e Nzola. Il livello dei titolari o presunti tali, in questa fase della stagione, pare ancora distante dal livello di chi sgomita per trovare un posto dall’inizio. Coi cinque cambi a disposizione che hanno rivoluzionato anche le letture delle gare da parte dei tecnici, con Italiano tra i migliori in assoluto in questo senso, è lecito attendersi di più.