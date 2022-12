Italiano non è contento: quel gesto a fine gara che fa riflettere

La Nazione si sofferma su un gesto alla fine della gara contro il Bastia che ha mostrato tutto il malcontento di Vincenzo Italiano dopo la prestazione dei suoi. Dopo il triplice fischio, il tecnico viola è andato subito a bacchettare i suoi per quello visto in campo. Il più richiamato è sembrato Luka Jovic. La Fiorentina ha giocato il suo quinto match in questa sosta, la stanchezza si fa sentire, ma Italiano non transige sul carattere e la voglia.