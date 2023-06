Italiano non chiede dei fenomeni, ma senza Europa sarà dura

E se i piani della società fossero diversi? Se per esempio si pensasse a un mercato «al risparmio», alla conferma in blocco di questo gruppo e magari alla promozione e all’acquisto di qualche giovane? Allora forse sarebbe meglio lasciar perdere

Il Corriere Fiorentino si sofferma sul futuro di Italiano e sul possibile incontro con Commisso. La base di partenza è una e chiara: Italiano vuole crescere. L'ambizione dell'allenatore viola è chiara a tutti e per rimanere, la Fiorentina dovrà dimostrare di voler continuare e crescere. Ovviamente (e torniamo alle parole dell’altra sera) Italiano vuole sapere se c’è la consapevolezza che questo gruppo ha fatto il massimo (e forse di più) e, quindi, se c’è la voglia di investire per portare a Firenze giocatori capaci di alzare il livello. Non campioni da chissà quanti milioni, ma gente forte e affamata. E se i piani della società fossero diversi? Se per esempio (soprattutto se la Uefa non dovesse prendere provvedimenti nei confronti della Juve e i viola si ritrovassero fuori dall’Europa) si pensasse a un mercato «al risparmio», alla conferma in blocco di questo gruppo e magari alla promozione e all’acquisto di qualche giovane? Allora forse sarebbe meglio lasciar perdere i fogli di carta, e dividere le proprie strade.