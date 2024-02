Italiano niente cambio modulo. Nico e Sottil pronti a rientrare al top

In vista della trasferta di Lecce la Nazione prova a pronosticare alcune scelte di Italiano. La prima certamente riguarda lo schieramento tattico. Il 4-2-3-1 visto contro l'Inter non verrà toccato. Questo nonostante le assenze di Kouamè e Ikonè. Ma i ritorni a pieno regime di Nico e Sottil fanno da garanzia per il tecnico. L'ex Cagliari ha fatto di tutto per recuperare dall'infortunio che gli ha fatto saltare l'Inter. Mentre per Nico il minutaggio potrebbe aumentare sensibilmente. Per il resto la formazione sembra già fatta, con un solo dubbio. In difesa torna Kayode a destra, così come Biraghi a sinistra. Arthur dovrebbe farcela, e farà coppia con Duncan. Bonaventura si riprenderà il posto sulla trequarti, dietro a Beltran