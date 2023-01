Italiano ne recupera due. Con il Torino, dubbio centravanti: Nico, tocca a te?

La Nazione si sofferma sulle ultime in casa Fiorentina in vista del Torino. Italiano recupera sia Saponara che Jovic, assente nell'allenamento di martedì. Nonostante ciò l'infermeria è affollata con Quarta, Cabral, Sottil assenti, mentre Mandragora è da valutare. Formazione? Venuti al posto di Dodò. Per il resto, conferme per gli uomini scelti a Roma, con il dubbio centravanti. Infatti, Nico Gonzalez potrebbe partire dal primo minuto proprio nel ruolo di prima punta. Davanti a Bonaventura, Kouamè e Ikonè.