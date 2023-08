Italiano ne cambia tanti ma non tutti. Gli insostituibili in casa viola

Una delle peculiarità note di Vincenzo Italiano, fin dai tempi dello Spezia, è stata quella di far ruotare la rosa. Anche quando in Liguria non aveva certo la profondità attuale, ma il tecnico siciliano ha seempre dato una possibilità a tutti i giocatori disponibili. E a Firenze non si è smentitio anzi, se con il Rapid ha effettuato solo un cambio in formazione, con il Lecce si è tornati ad un più caonico 6. Italiano ha già fatto asaggiare il campo a tutti, tranne ovviamente per gli infortunati e quelli sul mercato. Mancano solo Mina e i giovani Comuzzo-Amatucci.