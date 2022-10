Italiano, missione campionato. Sette gare per stare in scia delle sette sorelle

"Li ha guardati negli occhi, e gli ha chiesto un ultimo sforzo. Poche parole, ma chiare. Del resto, Vincenzo Italiano, non è uno che ama perdersi in discorsi. Alle chiacchiere, preferisce i fatti. Quando parla però, sa andare dritto al punto e toccare le corde giuste". Così il Corriere Fiorentino parla del "patto" tra il tecnico e lo spogliatoio viola per rimediare ai tanti punti perso in campionato. Dopo aver sistemato il girone di Conference, adesso bisogna ripartire con rabbia anche in Serie A dopo i fischi - che bruciano ancora - presi contro la Lazio. L'obiettivo è rimettersi in corsa, da domani fino al 13 novembre: Lecce, Inter, Spezia, Sampdoria, Salernitana e Milan rappresentano un calendario difficile ma non impossibile, visto che la Fiorentina ha dato il meglio di sé proprio nelle partite più difficili.