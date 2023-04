Italiano matura di pari passo alla squadra. Dietro la chiave del successo

La Repubblica analizza oggi sulle sue pagine le chiavi del momento d'oro della Fiorentina di Italiano, riflettendo su quanto la difesa viola sia il vero valore aggiunto dei gigliati in questo momento. LEGGI QUI LE ULTIME NEWS VIOLASoltanto due gol incassati nelle ultime sei di campionato e porta viola inviolata nelle ultime tre di fila. Sei clean sheets nelle ultime dieci partite tra campionato ed Europa, senza snaturare la filosofia di gioco di Italiano sempre improntata all’attacco. Il quotidiano sottolinea come la squadra stia maturando insieme al suo allenatore. Italiano che sorride dopo aver trovato in Quarta e Igor una coppia solida ed affidabile, in Dodò una ritrovata certezza, ed in Milenkovic la solita garanzia. La duttilità di Ranieri, impiegato sia centrale che terzino sinistro, dà poi ulteriori soluzioni al tecnico siciliano, e Terzic, tornato tra i convocati, è una valida alternativa per mentalità e prestanza fisica. Italiano che, nei minuti finali della sfida con l’Inter, ha schierato anche una difesa a tre, infoltendo il centrocampo e creando densità per spezzare le ripartenze e spegnere sul nascere l’impostazione dell’avversaria. Un modo per proteggere la difesa e poter sfruttare il possesso palla. La Fiorentina ha alzato il livello delle prestazioni in fase difensiva anche per merito dell’approccio di ogni singolo giocatore. Meno possesso palla, adesso lasciato anche agli avversari, e tanti movimenti in fase di non possesso. Il tecnico, come la sua stessa squadra, nel frattempo è maturato. Ha fatto esperienza di quei punti persi, si è rimboccato le maniche e adesso sta finalmente raccogliendo i frutti tanto attesi. Proprio nel momento più decisivo della stagione.