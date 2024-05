Italiano, l’ultima al Franchi da condottiero viola: 30000 tifosi per il saluto

Fiorentina-Napoli sarà l'ultima partita casalinga della Fiorentina, ma per Vincenzo Italiano non sarà una partita come le altre. Dopo tre anni passati alla guida della Fiorentina, l'avventura alla guida dei viola è destinata a terminare a giugno. Il tecnico però vuole concludere nel migliore dei modi. Questa sera, davanti ad un Franchi che ospiterà quasi 30 000 mila tifosi, e con la Fiesole pronta a trascinare la squadra, i viola possono conquistare la terza qualificazione consecutiva in una competizione europea. Ma non finisce qui, Vincenzo Italiano il 29 maggio avrà l'occasione di riportare un trofeo a Firenze che manca ormai da troppi anni; trionfo che potrebbe essere la perfetta chiusura di un ciclo. Lo riporta La Repubblica.