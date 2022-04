Italiano, l’occasione per mettere la freccia: Europa pensiero fisso, futuro no

Futuro ancora lontano, per Italiano conta il presente: una strategia per tenere alta la concentrazione

Soffia un buon vento alle spalle della Fiorentina per mettere la freccia sullo stradone che porta in l'Europa. I cocci del Venezia però rischiano di essere pericolosi, perché i lagunari hanno pochissimo da perdere dopo un disastroso zero su sei nell'ultimo mese e mezzo. La Nazione mette in guardia la squadra di Italiano, e si augura che si possa giocare a calcio di fronte al catenaccio di un Venezia che si chiuderà per ripartire negli spazi con Okereke, Henry e Aramu. La Fiorentina dal canto suo è in grande forma ma Italiano sa benissimo come nei momenti in cui la tensione sportiva è massima la strategia sia quella di convogliare ogni energia sul campo e sul gruppo dei giocatori.