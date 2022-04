Poco turnover, testa al Venezia: per Italiano è vietato pensare alla Juve

La sconfitta della gara d'andata brucia ancora, così come le scelte di formazione prima e dopo la semifinale con la Juve. Il tecnico non vuole commettere gli stessi errori

"Il futuro è oggi, poi si vedrà. Giorno per giorno, partita per partita, a testa bassa senza pensare al domani". Così il Corriere Fiorentino presenta Fiorentina-Venezia, analizzando le parole di Italiano che non vuole buttare via quanto di buono seminato fin qua. Trascurare la gara di oggi e lasciandosi distrarre da quella di mercoledì sarebbe un errore in cui il tecnico viola vuole evitare di ricadere, perché prima e dopo la semifinale d'andata di Coppa Italia la Fiorentina ha lasciato per strada punti pesanti. Lì si parlò di scelte di formazione sbagliate, mentre adesso il tecnico di Karlsruhe sembra deciso a puntare quasi in toto sugli uomini che nelle ultime settimane gli hanno offerto le maggiori garanzie.