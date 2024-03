Italiano l’ha detto chiaramente: la Conference League è l’obiettivo viola

Il itorno sul luogo del delitto, pardon del successo. Stessa città, stadio diverso. Il pareggio contro il Ferencvaros in dicembre consentì alla fiorentina di qualificarsi come prima nel girone, sbarcando direttamente agli ottavi di finale. E adesso la Viola riparte da qui, nell’impianto della (ex) mitica Honved, che il Maccabi Haifa ha scelto come campo neutro causa la tragica guerra interna. Riparte con un solo intento: riconquistare quella finale di Conference League che perse all’ultimo respiro con il West Ham. Vincenzo Italiano lo ha detto chiaro, è l’obiettivo principale. Era un’altra fiorentina in quel periodo: più in palla, più convinta, una fiorentina che poi chiuse il 2023 al quarto posto. Questa è un po’ cambiata, sta dando segni di rinascita, vedi la sfida con la Lazio, ma manca di continuità e ha ancora parecchi uomini fuori forma. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.