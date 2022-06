Italiano, l’avventura viola continua. E i giocatori esultano sui social

Contratto fino al 2024 e opzione per il 2025

Repubblica Firenze si concentra sul rinnovo di contratto di Vincenzo Italiano con la Fiorentina. La tanto attesa ufficialità - si legge - è arrivata intorno all’ora di pranzo. Vincenzo Italiano e il suo staff hanno rinnovato il contratto con la Fiorentina fino al 2024 con opzione fino al 2025. Una notizia nell’aria ma che ha preso la definitiva fumata bianca dopo l’ultimo incontro di martedì sera e il mini summit di ieri. Italiano guadagnerà 1,7 milioni con bonus legati anche ai risultati come la vittoria della Conference e piazzamenti europei importanti che potranno far salire l’ingaggio fino a 2 milioni di euro.

Il rinnovo è stato accolto positivamente anche da Luka Jovic che ha messo like su Instagram alla foto dell'intesa raggiunta. Se la dirigenza troverà l’accordo economico con il Real Madrid per dividere e partecipare all’ingaggio del serbo, l’acquisto potrebbe sbloccarsi a breve. La notizia del rinnovo è stata accolta positivamente anche dal resto della rosa: Amrabat, Igor, Venuti, Sottil, Terracciano, Ikoné, Castrovilli, Quarta e Saponara, hanno tutti manifestato il proprio gradimento per l’annuncio.