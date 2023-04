Italiano il predestinato, in cinque anni si è preso tutto. E con i viola…

Vincenzo Italiano è stato in grado di prendersi tutto in soli cinque anni. Nel 2018 giocava i play-off di D, ora in viola ha ritrovato una finale e l'Europa

Il Corriere Dello Sport oggi in edicola dedica un focus al tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano. Uno partito dal basso (e non solo nella costruzione di gioco), che nel giro di pochissimi anni ha saputo effettuare una scalata incredibile, alla faccia di chi lo pensava un allenatore con alti e bassi. I risultati gli stanno dando ancora una volta ragione: anche in una annata ricca di sfide e piena di ostacoli ha centrato una finale di Coppa Italia e potrebbe pure centrarne un'altra.

Nessun limite, solo orizzonti — Il quotidiano ricorda come il raggiungimento della gara di Roma (la 57esima stagionale!) è solo l'ultimo atto di un quinquennio sulle ali del successo. Solo nel 2018 giocava la finale play-off in D con l'Arzignano, ma la scintilla si era già accesa: la B col Trapani, la A con lo Spezia e la successiva salvezza con i liguri nella finale con il Frosinone, quindi ancora l'innalzamento dell'asticella a Firenze. In viola ha prima ritrovato l'Europa, poi l'ha onorata arrivando (per ora) in semifinale, ha ritrovato una finale di Coppa Italia. La storia e la stagione possono diventare oggi persino epiche.