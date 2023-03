Italiano il motivatore: la Fiorentina davanti al proprio destino

Il Corriere dello Sport si sofferma sul lavoro di Italiano che in questi giorni ha lavorato sull'aspetto piscologico del proprio gruppo. Certo, la Fiorentina è cresciuta molto da questo punto di vista, va detto, ma il mister viola non vuole lasciare nulla al caso. Adesso arrivano impegni importanti, veri e la Fiorentina non si può permettere passi falsi. Per questo motivo Italiano ha messo il suo gruppo davanti alle loro responsabilità. Chiamando a raccolta e garantendo, come l’esperienza di questi mesi sta a dimostrare, che ci sarà spazio per tutti nelle nove partite di aprile che decideranno i destini della Fiorentina. Tutti necessari, tutti dentro al progetto, tutti protesi a riportare un trofeo nella bacheca viola ventidue anni dopo l’ultima volta. A Firenze non importa se sarà con la coccarda tricolore o con il marchio dell’Uefa.