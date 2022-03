Italiano, il cobra viola è pronto a mordere: tra gruppo e “velenosità”

Le parole di Italiano dimostrano quanto sia unito e forte il gruppo viola. Oggi c'è il Verona e servirà una grande prestazione

Come sottolineato dal Corriere dello Sport, Italiano non si nasconde, sa che la sua squadra può fare di più, ma al tempo stesso elogia il carattere dei giocatori viola, emblema dell'immagine dell'allenatore ex Spezia. Il mister viola parla con la sicurezza di chi sa che i gol arriveranno, perché le prestazioni ottime degli ultimi giorni non possono essere cancellate da un palo e da un autogol. Infatti, ecco che tutta la fiducia di Italiano e del gruppo viola va verso "Lollo" Venuti, che sarà il primo titolare del match del Franchi: "Lollo sarà in campo. Ci sarà lui più altri 10. Avrà subito la possibilità di far vedere che è stato un piccolo incidente, non è stata sua la responsabilità". Insomma, questa Fiorentina non lascia indietro nessuno, soprattutto chi difende con il cuore la casacca viola. Il Verona è un avversario ostico e temibile, ma il "Cobra" Italiano è pronto a mordere per portarsi a casa la preda, i tre punti.