Italiano ha un solo risultato e lo sa: il derby con l’Empoli è pericoloso

Decisiva, cattiva e anche pericolosa: tutto questo è Fiorentina-Empoli per La Nazione. L'obbligo per i viola è non disperdere la carica positiva accumulata in Coppa, mentre gli ambiziosi azzurri arrivano al Franchi con tre punti di vantaggio. Italiano sa di avere un solo risultato se vuole che il resto del campionato abbia un senso. L’Empoli è senza dubbio più tranquillo, vive l’approccio alla gara con meno obblighi di risultato e vola sulle ali di Caputo e di Baldanzi. La Fiorentina risponde con Jovic e Cabral, in staffetta, ma mai così in forma, almeno mai entrambi.