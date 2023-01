Italiano ha scelto il nuovo difensore: tutto su Cittadini. Costo e tempi

La Nazione si sofferma sul mercato della Fiorentina. Italiano avrebbe dato l'ok per un'operazione in entrata anche in difesa. L'obiettivo numero uno sarebbe Cittadini, con la società viola al lavoro per convincerlo. Il giovane difensore, in prestito al Modena è di proprietà dell'Atalanta e i prezzi dell'operazione si aggirerebbero intorno ai 7,5 milioni.